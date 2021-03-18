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В ОПУ считают, что Киевщина также пойдет на жесткий карантин

Четверг, 18 марта 2021, 23:38

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Киевской области есть "проблемы" в связи с распространением коронавируса, поэтому регион пойдет на жесткий карантин.

Источник: Тимошенко в эфире "Право на власть"

Прямая речь Тимошенко: "Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо, на Франковщине, Закарпатье, Житомирской, Винницкой - закрыто. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места, 30% занятости коек, зачем закрывать регион?

Поэтому мы сейчас закрываем именно регионы. Думаю, Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы".

Детали: Он пояснил, что местная власть сама отвечает за региональные локдауны, поскольку им лучше видно, что происходит на местах.

Напомним: В столице вводят карантин с 20 марта до 9 апреля.

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Темы: Киевская областькарантинкоронавирусОфис президента


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