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В Киеве вводят строгий локдаун

Четверг, 18 марта 2021, 11:43

С 20 марта в столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 18 марта

Прямая речь: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения... на три недели до 9 апреля включительно".

Детали: В это время будет запрещена:

  • работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается большого футбольного матча, который состоится в Киеве 18 марта).

Кроме того:

  • заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос,
  • будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции,
  • парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Так же и фитнес, и спортивные залы, но без групповых занятий,
  • будут работать детские сады,
  • школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно,
  • все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу,
  • частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры,
  • общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.

Кличко призвал столичных жителей соблюдать ограничения, которые будут действовать в городе.

По его словам, сейчас "нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошел коллапс медицинской системы".

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Предыстория: 

  • За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это было самое большое количество больных за сутки с 12 января.
  • За сутки 4 марта зафиксировали 910 новых случаев. Но в дальнейшем количество новых больных начало уменьшаться.
  • За сутки 8 марта в столице зарегистрировали 201 новый случай коронавируса. 
  • Но уже 9 марта количество больных COVID в Киеве снова резко увеличилось – 644 новых случая коронавируса, 17 человек умерли.
  • 12 марта зафиксировали 1049 новых больных коронавирусом, а 17 марта – 1 092.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирускарантин


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