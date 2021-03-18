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"Динамо" беспомощно проигрывает "Вильярреалу" и прощается с Лигой Европы

Четверг, 18 марта 2021, 23:51
twitter.com/VillarrealCF

Киевское "Динамо" завершило свое выступление в Лиге Европы. В матче 1/8 финала турнира динамовцы на выезде проиграли 0:2 испанскому "Вильярреалу". Первый матч в Киеве завершился также победой испанцев 2:0.

Поединок прошел в Испании в четверг 18 марта.

Первый тайм этой игры прошел без киевлян в атаке. У "Динамо" не было ударов даже в сторону ворот "Вильярреала".  Испанцы же свой гол забили уже на 13-й минуте. После прострела с фланга Жерар Морено ударом головой пробивает Георгия Бущана - 1:0. На 36-й минуте еще один мяч залетает в ворота киевлян. Виталий Миколенко обрезался при передаче, Морено вошел в штрафную и ударом в угол ворот снова пробивает вратаря "Динамо" - 2:0.

На старте второго тайма хозяева поля чуть не забили в свои ворота. После прострела Сергея Сидорова Рауль Альбиоль срезал мяч головой в собственные ворота, выручил вратарь.

На 56-й минуте у "Динамо" первый удар в створ ворот испанской команды. Александр Андриевский пробивал метров с 20 и прямо в руки голкиперу. До завершения игры "Вильярреал" играл в свое удовольствие.  Киевлянам за второй тайм испанцы позволили два раза пробить по воротам их голкипера Асенхо.

За весь матч у "Динамо" три удара, два из них в створ ворот. У "Вильярреала" десять ударов, два из которых в створ ворот, и это забитые мячи.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболКиев


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