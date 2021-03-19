В Чехии продлевают карантин до Пасхи

В четверг правительство Чехии продолжило карантин с некоторыми ослаблениями.

Источник: Укринформ, который цитирует министра здравоохранения Яна Блатни

Прямая речь: "Мы не в состоянии позволить себе серьезные изменения... Правительство согласилось ослабить некоторые меры. Это касается, в частности, смягчение ограничений на досуг".

Детали: В частности, людям разрешили заниматься спортом и гулять на природе на всей территории округа (сейчас это ограничено территорией населенного пункта). Заниматься спортом можно будет без маски, если расстояние между людьми составляет не менее 2 метров.

При этом действует запрет покидать территорию округа без очень уважительной причине. Такое ограничение, введенное 1 марта, дает свое результаты, отметил блатных. Однако в больницах ситуация все еще "очень критическая", поэтому министр надеется, что она начнет улучшаться после 20 марта.

Вопрос о более серьезных смягчениях (открытие парикмахерских или рынков) на повестке пока не стоит.

Блатни сообщил, что в понедельник правительство обратится в парламент с просьбой продлить чрезвычайное положение до Пасхи включительно, "чтобы не повторился сценарий, как на Рождество".

Нынешние ограничения ввели 1 марта, и они должны были закончиться 21 марта.

Что предшествовало: Накануне в республике подтвердили 11 928 новых случаев инфицирования, на 2 600 меньше, чем на предыдущей неделе. В больницах находится 8 910 человек, из них – почти 2 000 в тяжелом состоянии, свободны около 11% коек.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19 достигла 24 117; по показателю смертности на 100 тысяч населения (26 смертей) Чехия остается на первом месте в мире (на втором Словакия - 23 на 100 тысяч, далее Венгрия - 22, Болгария, за ними Бразилия, Молдова, Эстония, Люксембург, Польша и Ливан).

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