В порту Дании погиб украинский моряк
Пятница, 19 марта 2021, 02:01
Украинский моряк, член экипажа судна SOLYMAR, погиб в Дании в порту Вайле в результате несчастного случая.
Источник: Укринформ, который цитирует МИД Украины
Дословно: "По предварительной информации, гражданин Украины - член экипажа судна SOLYMAR - погиб 16 марта 2021 в результате несчастного случая во время разгрузки судна в порту Вайле. Сейчас продолжаются следственные действия. Репатриация тела погибшего будет осуществляться за счет страховой компании".
Детали: На украинца упала крышка люка, по неизвестным причинам отделившаяся от крана. В момент инцидента на палубе находилось двое матросов, раскладывали опоры для этой крышки. Одному из них удалось уклониться, а украинец погиб.
Напомним:
- 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. На судне было 12 членов экипажа, 10 из них - граждане Украины. Турецкой береговой охраной спасены 6 моряков - 5 украинский и 1 россиянина, трое моряков погибли (один из них - капитан, гражданин РФ) и были опознаны.