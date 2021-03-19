В порту Дании погиб украинский моряк

Украинский моряк, член экипажа судна SOLYMAR, погиб в Дании в порту Вайле в результате несчастного случая.

Источник: Укринформ, который цитирует МИД Украины

Дословно: "По предварительной информации, гражданин Украины - член экипажа судна SOLYMAR - погиб 16 марта 2021 в результате несчастного случая во время разгрузки судна в порту Вайле. Сейчас продолжаются следственные действия. Репатриация тела погибшего будет осуществляться за счет страховой компании".

Детали: На украинца упала крышка люка, по неизвестным причинам отделившаяся от крана. В момент инцидента на палубе находилось двое матросов, раскладывали опоры для этой крышки. Одному из них удалось уклониться, а украинец погиб.

Напомним: