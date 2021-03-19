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Украина 9-я в мире по инфицированию COVID

Пятница, 19 марта 2021, 05:32

За минувшие сутки в мире диагностировали более 546 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, США и Индии, Украина занимает 9 место в мире и 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 87 000 новых заражений, в США - более 62 тысяч случаев, в Индии - более 39 тысяч.

Кроме того, почти 35 тысяч больных зарегистрировали во Франции и более 27 тысяч в Польше. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Италия и Турция.

Украина среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

 

Умерли за сутки 10 473 человека, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 98 млн. человек. Сейчас насчитывается более 21 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 702 478 смертей от COVID-19.

Темы: коронавирус


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