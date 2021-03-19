В Киевском метро напомнили, что часть карт работает только до конца марта
Пятница, 19 марта 2021, 15:45
Киевский метрополитен напомнил, что до конца использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно только до 31 марта.
Источник: сообщение Киевского метрополитена
Детали: С 2019 года в Киеве начали переводить всю сеть общественного транспорта на карточки Kyiv Smart Card (синие), которыми можно рассчитаться как в метро, так и в другом транспорте.
Зеленые карточки использовались лишь для расчета в метро.
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.
Ее можно приобрести:
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
- в приложении Киев Цифровой
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Украинская правда