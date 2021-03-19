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В Киевском метро напомнили, что часть карт работает только до конца марта

Пятница, 19 марта 2021, 15:45

Киевский метрополитен напомнил, что до конца использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно только до 31 марта.

Источник: сообщение Киевского метрополитена

Детали: С 2019 года в Киеве начали переводить всю сеть общественного транспорта на карточки Kyiv Smart Card (синие), которыми можно рассчитаться как в метро, ​​так и в другом транспорте.

Зеленые карточки использовались лишь для расчета в метро.

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Ее можно приобрести:

  • в кассах метрополитена;
  • в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

  • в приложении Киев Цифровой
  • в кассах метрополитена;
  • в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Украинская правда
Темы: КиевКиев


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