В Киевском метро напомнили, что часть карт работает только до конца марта

Киевский метрополитен напомнил, что до конца использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно только до 31 марта.

Источник: сообщение Киевского метрополитена

Детали: С 2019 года в Киеве начали переводить всю сеть общественного транспорта на карточки Kyiv Smart Card (синие), которыми можно рассчитаться как в метро, ​​так и в другом транспорте.

Зеленые карточки использовались лишь для расчета в метро.

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Ее можно приобрести:

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;

Пополнить Kyiv Smart Card можно: