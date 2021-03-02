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В Раде хотят собрать внеочередную сессию для увольнения Сытника

Вторник, 2 марта 2021, 10:45
В Раде хотят собрать внеочередную сессию для увольнения Сытника
Фото НАБУ

В Верховной Раде собирают подписи для проведения внеочередной сессии, чтобы уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Источник: председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram, источники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Прямая речь Шабунина: "Народные депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника".

Детали: По его словам, процесс координирует нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук – именно он получил у спикера Рады подписные листы.

Источники "УП" во фракции подтвердили эту информацию.

Представники фракції «Слуга Народу» почали збір підписів за позачергове засідання, щоб звільнити Ситника (керівника НАБУ). За моєю, інформацією ці дії санкціоновані в ОПУ.

Опубліковано Geo Leros Вівторок, 2 березня 2021 р.

Шабунин заявил, что готовить увольнение директора НАБУ во время визита в Украину президента Европейского Совета – значит "сознательно разрушать отношения Украины с ЕС".

По его словам, 3 марта президент ЕС Шарль Мишель встречается с Сытником, а уже у 4 марта "Рада будет сносить последнего по политическим мотивам".

Шабунин добавил, что "еще депутатам врут, что Западные союзники и МВФ все это согласовали". Он уверяет, что они "не согласовывали и не могли согласовать, потому что это прямое нарушение, например, подписанного Зеленским Меморандума с МВФ".

Председатель правления ЦПК напомнил, что в это же время замглавы ОПУ Олега Татарова "Зеленский отмазал от криминала и продолжает в должности держать".

По словам Шабунина, "Дмитрук – это группа Авакова, но без Зеленского и внеочередная сессия, и тем более такое голосование – просто невозможны".

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаСытникНАБУувольнение
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