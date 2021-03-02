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В Раде хотят собрать внеочередную сессию для увольнения Сытника

Вторник, 2 марта 2021, 11:45
Фото НАБУ

В Верховной Раде собирают подписи для проведения внеочередной сессии, чтобы уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Источник: председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram, источники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Прямая речь Шабунина: "Народные депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника".

Детали: По его словам, процесс координирует нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук – именно он получил у спикера Рады подписные листы.

Источники "УП" во фракции подтвердили эту информацию.

Шабунин заявил, что готовить увольнение директора НАБУ во время визита в Украину президента Европейского Совета – значит "сознательно разрушать отношения Украины с ЕС".

По его словам, 3 марта президент ЕС Шарль Мишель встречается с Сытником, а уже у 4 марта "Рада будет сносить последнего по политическим мотивам".

Шабунин добавил, что "еще депутатам врут, что Западные союзники и МВФ все это согласовали". Он уверяет, что они "не согласовывали и не могли согласовать, потому что это прямое нарушение, например, подписанного Зеленским Меморандума с МВФ".

Председатель правления ЦПК напомнил, что в это же время замглавы ОПУ Олега Татарова "Зеленский отмазал от криминала и продолжает в должности держать".

По словам Шабунина, "Дмитрук – это группа Авакова, но без Зеленского и внеочередная сессия, и тем более такое голосование – просто невозможны".

Украинская правда
Темы: Верховная РадаСытникНАБУувольнение


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