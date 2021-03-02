Малюська показал ремонт в камере Лукьяновского СИЗО за 100 тысяч

Здесь и далее фото с Facebook Малюськи

Министр юстиции Денис Малюська опубликовал фото одной из камер Лукьяновского СИЗО, которую отремонтировали за 100 тысяч гривен.

Источник: пост Малюськи в Facebook

Прямая речь: "Немного ада вам в ленту. Камера ГУ "Киевский следственный изолятор" на 20 человек до и после ремонта. Стоимость (ремонта – ред.) – 101 205 грн".

Детали: По словам министра юстиции, деньги налогоплательщиков на эти работы не тратились – ремонт провели за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе.

Малюська добавил, что подумывает о том, чтобы продавать право назвать камеру своим именем с табличкой на входе.

Он поинтересовался у пользователей соцсети, будет, по их мнению, спрос на это и какую стартовую цену ставить.

Министр юстиции также добавил, что имеет спецпредложение для олигархов – именной корпус.

Он также напомнил, что каждый может купить себе тюрьму под Киевом. Лот можно найти на prozorro продажи, до завершения приема заявок осталось 13 дней.