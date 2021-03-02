Военные взяли на вооружение украинский крупнокалиберную винотовку "Аллигатор"

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания "Аллигатор".

Источник: пресс-служба Министерства обороны

Детали: По результатам государственных испытаний на вооружение ВС Украины принята винтовка Alligator, все детали которой изготовлены украинскими оружейниками.

Отмечается, что главная задача крупнокалиберного "Аллигатора" - уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной.

Основные характеристики:

калибр 14,5х114

начальная скорость пули - 980 м/с

эффективная дальность выстрела - до 2000 м

максимальная дальность полета пули - до 7000 м

на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту

Антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов.