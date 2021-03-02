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В Украине завершили регистрацию кандидатов на довыборы в Раду

Вторник, 2 марта 2021, 18:55
В Украине завершили регистрацию кандидатов на довыборы в Раду

2 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021.

Источник: ЦИК

Детали: 2 марта ЦИК зарегистрировала 4 кандидатов на выборы в парламент - Ивана Ивановича Макара от "Важен каждый", Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко как самовыдвиженцев.

Между тем Комиссия завершила процесс регистрации. Всего зарегистрировано 34 кандидата - 20 человек выдвинутых политическими партиями и 14 самовыдвиженцев.

В ОВО № 50 в Донецкой области зарегистрировали 19 кандидатов: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко, Юлию Гакову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенца, Антона Ровенского, Андрея Аксенова, Юлию Кузьменко, Николай Головко.

В ОВО № 87 в Ивано-Франковской области - 15 кандидатов: Михаила Ноняка, Александра Леонидовича Шевченко, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревореза, Марию Желоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

Еще 30 заявок комиссия не зарегистрировала из-за невнесения залога или несоответствия документов.

Предыстория:

  • В округе №50 на Донеччине весной состоятся выборы, потому что внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил полномочия нардепа - он стал мэром Покровска.
  • В округе №87 выборы состоятся, потому что бывший нардеп "Слуги народа" Зиновий Андреевич от этого округа стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборы
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