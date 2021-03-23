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Россияне пытаются раздать "Спутник" бедным странам через COVAX

Вторник, 23 марта 2021, 15:56

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины от коронавируса "Спутник V" в международной программе COVAX, которая предполагает закупку и распределение препаратов между бедными странами.

Источник: ТАСС со ссылкой на директора фонда Владимира Примака

Прямая речь: "Подана заявка на участие "Спутник V" в программе COVAX".

Детали: В COVAX участвует 190 стран и экономик. По условиям программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.

Планируется, что в рамках программы к концу 2021 года будет равномерно распределено по всему миру 2 млрд доз вакцин от Covid-19.

В программе COVAX участвует и Украина. Первые поставки ожидаются в апреле 2021 года. Это будет 600-700 тыс. доз вакцины.

Предыстория: В Еврокомиссии заявили, что ЕС совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".

Темы: Росcиявакцинациякоронавирус


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