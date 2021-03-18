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Степанов посчитал, что Украина должна получить еще 4 млн вакцин в марте-апреле

Четверг, 18 марта 2021, 19:30
Степанов посчитал, что Украина должна получить еще 4 млн вакцин в марте-апреле

До конца марта Украина ожидает поставки 1,5 млн доз вакцины против коронавируса Covishield и 700 тыс. доз вакцины Sinovac, в апреле - поставки 600-700 тыс. доз инициативы COVAX и на 1,2 млн доз вакцины Sinovac.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии "Укринформ"

Прямая речь Степанова: "У нас в ближайшее время есть 1,5 млн доз вакцины Covishield, которые мы должны получить, согласно контракту, до 31 марта. Есть 700 тыс. доз вакцины Sinovac, которые мы должны получить тоже в марте этого года. В апреле мы должны получить остальные вакцины Sinovac, 1,2 млн доз, мы должны получить порядка 600-700 тыс. доз инициативы COVAX".

У нас еще подписано 10 млн доз вакцины Novavax. Думаем, мы начнем получать ее в июне этого года".

Детали: По его словам, в течение мая-июня ожидаются поставки не менее 1,4-1,5 млн доз вакцины по механизму COVAX.

Напомним: Первую партию вакцины против коронавирусной болезни от компании Pfizer Украина получит в апреле.

Темы: Степановвакцинациякоронавирус
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