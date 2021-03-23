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Боевики трижды обстреливали позиции ВСУ

Вторник, 23 марта 2021, 18:05
Боевики трижды обстреливали позиции ВСУ

С начала суток 23 марта было зафиксировано три вражеских обстрелы позиций украинских защитников.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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