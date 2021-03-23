Племянник Путина создал "Комитет поддержки Путина"

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал "Комитет поддержки Путина", целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу племянника Путина

Дословно: "Эта всероссийская организация призвана будет объединить всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ Владимиром Путиным курс развития. Для успешной реализации реформ, проводимых главой государства, участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов".

Детали: Сообщается, что отделения комитета будут созданы в каждом регионе, они якобы станут заниматься на местах "наведением порядка" в самых разных сферах - ЖКХ, медицина, образование, а также "патриотическим и спортивным воспитанием молодежи" и взаимодействием с властями всех уровней.

Справка: Роман Путин – сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка.