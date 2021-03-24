Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров во Львовской области, которая объявлена ​​"красной зоной" - как минимум, до 30 марта включительно.

Источник: УЗ

Детали: Отмечается, что в зависимости от динамики заболеваемости в регионе в течение недели Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решит, необходимо ли ограничивать железнодорожные перевозки.

В УЗ отмечают, что будут строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах. Пассажиров просят обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников УЗ.

Предыстория: С 25 марта во Львовской области вводят "красный" уровень эпидопасности из-за распространения COVID-19.