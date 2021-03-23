Ще одна область офіційно стане "червоною"

Державна комісія з надзвичайних ситуацій запроваджує з 25 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки через розповсюдження хвороби Covid-19 у Львівській області.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова Немчінова: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити:

з 00 години 00 хвилин 25 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Деталі: Заборони, які передбачає "червона" зона:

Наразі в "жовтій" зоні епіднебезпеки залишилась одна область — Херсонська. Усі інші в "помаранчевій" та "червоній".

Передісторія:

Станом на 23 березня в Україні 8 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.

Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.

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