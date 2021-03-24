Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID-19: Украина оказалась на 8 месте в мире

Среда, 24 марта 2021, 05:26

За сутки 22 марта в мире обнаружили 486 240 случаев COVID-19, больше всего - в Бразилии, США и Индии.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 84 996 новых больных, в США - 58 705, в Индии - 47 264.

Кроме того, в первую пятерку стран по количеству больных попали Турция (26 182 больных) и Италия (18 765).

Украина, где 11 476 новых заражений, находится на 8 месте - между Францией (14 678) и Германией (10 943).

Замыкает десятку стран Аргентина - там 9 405 заражений.

Умерли за сутки 10 214 человек, а за все время пандемии - 2,7 млн.

Более 100 млн человек уже выздоровели от коронавируса. Болеют около 21 млн.

 

Напомним: 22 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 519 человек, умерли 333 пациента, выздоровели 8 044 человека.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Бросила вызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет — WP

"Выбивала" нужные показания: ФСБ пытала током журналиста Есипенко — СМИ

"Красная зона": в МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах

В ВСУ сообщили о смерти вакцинированной военной

Зеленский ввел санкции против почти сотни российских компаний и десятков россиян

Кулеба рассказал, как в Словакии извинялись за "шутку" премьера о "Закарпатье в обмен на "Спутник"

Все новости...
коронавирус
Высадку и посадку пассажиров на Львовщине пока не будут ограничивать — УЗ
Путин вакцинировался от COVID-19 — в Кремле не признаются, какой вакциной
В ВСУ сообщили о смерти вакцинированной военной
Последние новости
06:10
"Суд" в Крыму дал крымчанину 6 лет колонии за участие в крымскотатарском добробате
05:26
COVID-19: Украина оказалась на 8 месте в мире
04:34
Бросила вызов Байдену: Северная Корея выпустила несколько ракет — WP
03:49
ЕС ужесточил правила экспорта вакцин — СМИ
02:30
Высадку и посадку пассажиров на Львовщине пока не будут ограничивать — УЗ
01:48
"Выбивала" нужные показания: ФСБ пытала током журналиста Есипенко — СМИ
01:11
Садовый о присвоении "Арене Львов" имени Бандеры: Название продавал бы
00:43
"Красная зона": в МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие маски на улицах
00:30
Путин вакцинировался от COVID-19 — в Кремле не признаются, какой вакциной
23:53
Племянник Путина создал "Комитет поддержки Путина"
Все новости...