COVID-19: Украина оказалась на 8 месте в мире

За сутки 22 марта в мире обнаружили 486 240 случаев COVID-19, больше всего - в Бразилии, США и Индии.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 84 996 новых больных, в США - 58 705, в Индии - 47 264.

Кроме того, в первую пятерку стран по количеству больных попали Турция (26 182 больных) и Италия (18 765).

Украина, где 11 476 новых заражений, находится на 8 месте - между Францией (14 678) и Германией (10 943).

Замыкает десятку стран Аргентина - там 9 405 заражений.

Умерли за сутки 10 214 человек, а за все время пандемии - 2,7 млн.

Более 100 млн человек уже выздоровели от коронавируса. Болеют около 21 млн.

Напомним: 22 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 519 человек, умерли 333 пациента, выздоровели 8 044 человека.

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