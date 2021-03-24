Экс-коммунальщика, действующего депутата подозревают в растрате 1,5 миллиона

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору коммунального предприятия, депутату Житомирского городского совета по фактам растраты имущества на 1,5 млн гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно материалам следствия, бывший генеральный директор КП "Киевская областная сельскохозяйственная брокерско-коммерческая фирма "Обрій", который в настоящее время является депутатом Житомирского городского совета, на протяжении 2016-2018 годов сдавал в субаренду нежилые помещения, расположенные по улице Большой Васильковской в Киеве.

Полученные от аренды денежные средства, последний перечислял на счета субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных на его родственников, в качестве оплаты за товары и услуги, которые в действительности не поставлялись и не предоставлялись.

Государству в целом был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Дополнительно: Досудебное расследование осуществляется следователями Территориального управления ГБР в г. Киеве, при оперативном сопровождении ГУ КЗЭ СБ Украины.

За совершенное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.