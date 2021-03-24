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Папа Римский снизил зарплаты священников в Ватикане, чтобы сохранить рабочие места служащих

Среда, 24 марта 2021, 16:30

Папа Римский Франциск приказал сократить заработную плату кардиналам на 10% и снизить зарплату большинства других священнослужителей, работающих в Ватикане, чтобы сохранить рабочие места служащих, поскольку пандемия коронавируса ударила по доходам Святого Престола.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Папа Франциск издал указ, вводящий пропорциональные сокращения, начиная с 1 апреля. Представитель Ватикана заявил, что большинство служащих не пострадают от сокращений.

Папа Римский часто настаивал на том, что не хочет увольнять людей в трудные экономические времена, даже несмотря на то, что Ватикан продолжает испытывать дефицит ресурсов.

Считается, что кардиналы, которые работают в Ватикане и живут там или в Риме, получают зарплату около 4000-5000 евро в месяц, и многие живут в больших квартирах по цене значительно ниже рыночной арендной платы.

Большинство священников и монахинь, которые работают в отделах Ватикана, живут в римских религиозных общинах, таких как семинарии, монастыри, приходы, университеты и школы - что обеспечивает им большую защиту от экономического спада.

Они имеют гораздо меньшие расходы на жизнь, чем простые работники - такие как полиция, служащие, пожарные, уборщики, художники-реставраторы и обслуживающий персонал - которые живут в Риме и многие из которых имеют семьи.

Кроме кардиналов, зарплату снизят другим духовным лицам на сумму от 3% до 8%. Запланированное повышение заработной платы будет приостановлено до марта 2023 года.

Ватикан в этом году ожидает дефицит около 50 млн евро. Ожидается, что доходы составят около 213 млн евро в 2021 году, что на 30% меньше по сравнению с 2020 годом.

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Темы: Ватикан
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