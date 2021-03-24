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Коллегия судей КС отказалась рассматривать законность назначения Шкарлета

Среда, 24 марта 2021, 16:33
Коллегия судей КС отказалась рассматривать законность назначения Шкарлета

Коллегия судей Конституционного суда отказалась открыть производство относительно законности назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Источник: сайт КС

Детали: Соответствующее постановление было принято в среду, 24 марта.

Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Большой палаты суда.

Дословно: "По результатам рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С.М. Министром образования и науки Украины" принято Постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Большой палаты Суда".

Предыстория: В Конституционный суд 5 марта поступило представление 45 народных депутатов (в основном из фракций "Голос" и "Европейская солидарность") на соответствие Основному закону постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Авторы ходатайства просят признать неконституционным указанное постановление "в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры его принятия".

17 декабря Верховная Рада минимальным количеством голосов (226) поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении. Шкарлета обвиняют в плагиате в научных трудах, работе на Партию регионов и "крыло" бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Народный депутат "Голоса" Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.

18 января Офис генпрокурора открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.

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Украинская правда

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Темы: ШкарлетКСВерховная Рада
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