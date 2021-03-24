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Боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и минометов

Среда, 24 марта 2021, 17:54
Боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и минометов

С начала суток 24 марта было зафиксировано три обстрела боевиков по позициям украинских защитников.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ нет.  О всех нарушениях тишины Украина сообщила ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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