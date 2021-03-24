Боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и минометов
Среда, 24 марта 2021, 17:54
С начала суток 24 марта было зафиксировано три обстрела боевиков по позициям украинских защитников.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ нет. О всех нарушениях тишины Украина сообщила ОБСЕ.
Украинская правда