Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и минометов

Среда, 24 марта 2021, 18:54

С начала суток 24 марта было зафиксировано три обстрела боевиков по позициям украинских защитников.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ нет.  О всех нарушениях тишины Украина сообщила ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 24 марта: заявления Данилова, смерти вакцинированных в Украине

В университете Шевченко выбрали нового ректора

Харьковские соглашения: Азарову сообщили о подозрении в госизмене

Обновлено от 13:54В оккупированном Крыму хотят "арестовывать все, что проходить, пролетать, проезжать мимо"

Секретарь СНБО не исключает всеукраинского локдауна

фото, видеоВ центре Киева горел ресторан: эвакуировали людей и перекрыли улицу

Все новости...
Донбасс
Данилов: В Украине нет слова "Донбасс", его навязывает Россия
Оккупанты десяток раз нарушили "тишину" на Донбассе, без потерь
Боевики трижды обстреливали позиции ВСУ
Последние новости
21:31
Новости 24 марта: заявления Данилова, смерти вакцинированных в Украине
21:19
Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн
21:03
По примеру Amazon: Rozetka планирует создать собственную платежную систему
20:44
"Голос" отреагировал на "нарушение партийной дисциплины" отдельными нардепами
20:21
В Грузии часть вакцин хотят выделить на прививки известных людей
20:05
Кличко отреагировал на призыв остановить работу маршруток
19:47
В университете Шевченко выбрали нового ректора
19:40
Пошлины на топливо приведут к росту цен на все товары – ассоциация
19:26
В Черновцах сообщили о смерти вакцинированного провизора
19:07
В НБУ критикуют законопроект о реструктуризации валютных кредитов
Все новости...