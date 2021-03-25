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КНДР запустила запрещенные баллистические ракеты

Четверг, 25 марта 2021, 02:21
КНДР запустила запрещенные баллистические ракеты

Северная Корея запустила в Японское море запрещенные Совбезом ООН две баллистические ракеты.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующие действия КНДР подтвердила в Южной Корее, Японии и США.

В частности, чиновники Сеула сообщили о двух "неопознанных снарядах", которые выпустили в Японское море с северокорейской провинции Южный Хамгён.

Запуск снарядов вместе с Южной Кореей проанализировали и в Вашингтоне. Хотя в США и подтвердили, что запуск состоялся, однако больше деталей не предоставили. В то же время в Японии заявили, что снарядами оказались две баллистические ракеты, которые упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Из-за запрещенных действий КНДР южный сосед страны созывает заседания совета национальной безопасности.

Предыстория:

  • Как сообщалось, администрация Байдена проявляет осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентного взаимодействия экс-президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.
  • В среде марта стало известно, что США уже месяц пытается "через различные каналы" связаться с представителями Северной Кореи, но пока ответа нет.

Украинская правда

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Темы: КНДР
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