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Украина не покидает перечень стран, где фиксируют больше всего случаев COVID

Четверг, 25 марта 2021, 05:33

По количеству выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки Украина оказалась на 9 позиции среди других государств.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Среди стран Европы наше государство занимает 5 место.

В частности, в Бразилии зафиксировали 90,5 тысяч новых случаев заболевания, в США - 66,5 твсяч, в Индии - 53,4 тысячи. Также 33,4 тысяч инфицированных зарегистрировали во Франции. Почти 30 тысяч новых заражений подтвердили в Польше и Турции. Германия и Италия обнаружили около 21 тысячи больных.

За это же время от осложнений заболевания умерли 10 410 человек. Украина по этому показателю оказалась на 7 позиции среди других стран.

 

В общем пандемия уже унесла жизни 2 миллионов 756 тысяч больных. Смогли побороть коронавирус 101,2 миллиона человек. Сейчас активными остаются 21,3 миллиона случаев заболевания.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии

Напомним:

Украинская правда


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