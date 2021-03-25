Украина не покидает перечень стран, где фиксируют больше всего случаев COVID
По количеству выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки Украина оказалась на 9 позиции среди других государств.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Среди стран Европы наше государство занимает 5 место.
В частности, в Бразилии зафиксировали 90,5 тысяч новых случаев заболевания, в США - 66,5 твсяч, в Индии - 53,4 тысячи. Также 33,4 тысяч инфицированных зарегистрировали во Франции. Почти 30 тысяч новых заражений подтвердили в Польше и Турции. Германия и Италия обнаружили около 21 тысячи больных.
За это же время от осложнений заболевания умерли 10 410 человек. Украина по этому показателю оказалась на 7 позиции среди других стран.
В общем пандемия уже унесла жизни 2 миллионов 756 тысяч больных. Смогли побороть коронавирус 101,2 миллиона человек. Сейчас активными остаются 21,3 миллиона случаев заболевания.
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Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии
Напомним:
- За сутки 23 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 14 174 лицам, госпитализировали 5 438 больных, умерли 342 пациента, выздоровели 7 386 человек.