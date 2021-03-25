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ООС: враг 7 раз нарушил "тишину" с применением запрещенного оружия

Четверг, 25 марта 2021, 07:53

24 марта российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. У Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Находились под вражеским огнем и позиции у Шумов. Там оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Богдановки боевики вели огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, 24 марта передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ вблизи Водяного в направлении передовых позиций наших защитников.

С начала текущих суток, 25 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, вблизи населенного пункта Светлодарск, где вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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