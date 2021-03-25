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В первой партии вакцины Sinovac будет 200 тысяч доз – МОЗ

Четверг, 25 марта 2021, 11:41
Фото bloomberg.com

Первая партия вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, о доставке которой объявила фармгрупа "Лекхим", будет составлять 200 тысяч доз.

Источник: Укринформ со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "Мы ожидаем, по той информации, которую сообщил "Лекхим", что первая партия будет 200 тысяч доз. Затем привезут остальные. После того, как привезут, согласно нашему законодательству, должен еще быть лабораторный контроль. Проводит его Гослекслужба вместе с Государственным экспертным центром МОЗ. Думаю, очень быстро его проведем, до 10 дней".

Детали: По словам Степанова, эти вакцины будут использовать для прививок согласно плану вакцинации.

Он также отметил, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которая рассматривала документы по эффективности вакцины, рекомендовала ее к использованию.

Предыстория:

  • Группа компаний "Лекхим" заявила, что первая партия вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech прибудет в Украину вечером 25 марта.
  • Ранее планировалось, что первая партия вакцин Sinovac Biotech (700 тысяч доз) поступит в начале марта. Всего компания должна поставить 1,9 млн доз этой вакцины.
  • 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Covishield.

Темы: коронавирусвакцинацияМинздрав


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