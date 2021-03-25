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Украина предполагает вторжение России – Кравчук

Четверг, 25 марта 2021, 23:33
Украина предполагает вторжение России – Кравчук

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по поводу урегулирования ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина готовится к любым сценариям развития военного конфликта с Россией, в том числе и вторжению.

Источник: Кравчук в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдет. Если такая философия существует (а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ), значит, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли – Украина готовится к любым сценариям, в частности к попыткам агрессии, расширению агрессии. К любым сценариям".

Детали: Глава делегации отметил, что нужно делать выводы из того, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Именно поэтому от агрессора можно ожидать любых действий.

В то же время, Кравчук выразил надежду, что в случае, когда Кремль рискнет расширить агрессию, то он встретит значительное сопротивление, и не только от Украины.

"Мы должны быть готовы ко всему", – сказал он. 

Украинская правда

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Темы: войнаКравчукДонбасс
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