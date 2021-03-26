"Сторонники автократии" – Байден сравнил Путина и лидера Китая

Президент США Джо Байден сравнил лидеров Китая и России, заявив, что оба являются сторонниками автократии.

Источник: Байден во время пресс конференции, цитирует Reuters

Прямая речь: "Он (Си Цзиньпин – УП), как и Владимир Путин один из тех, кто думает, что автократия – это будущее, и демократия не может функционировать в современном сложном мире.

У него нет "демократического" кости в теле, но он умный, умный человек ".

Детали: Американский лидер заявил, что будет настаивать на том, чтобы Китай "играл по международным правилам, придерживался честной конкуренции, добропорядочного практики и честной торговли".

Справка: Автократия – форма политического режима, где власть сосредоточена в одних руках.

Напомним: