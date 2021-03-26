Боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов – ООС
25 марта были зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Так, у Светлодарска оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции у майорских наемники обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Богдановка российско-оккупационные войска вели огонь по позициям защитников Украины по автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также у Широкино противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра 26 марта, обстрелов не зафиксировано.