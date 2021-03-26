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Боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов – ООС

Пятница, 26 марта 2021, 07:27

25 марта были зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. 

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, у Светлодарска оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции у майорских наемники обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Богдановка российско-оккупационные войска вели огонь по позициям защитников Украины по автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также у Широкино противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 26 марта, обстрелов не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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