Украинцы смогут жаловаться на нарушение потребительских прав онлайн

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в тестовом режиме запустила чат-бот, теперь украинцы могут пожаловаться на нарушение их прав в несколько кликов.

Источник: Госпродпотребслужба (Держпродспоживслужба) и ее глава Владислава Магалецкая

Прямая речь Магалецкой: "Сегодня мы уделяем много внимания диджитализации процессов. Поскольку защита прав потребителей является одним из ключевых направлений нашей деятельности, нашей задачей было создание удобного инструмента коммуникации.

Надеюсь, украинцы будут активно пользоваться этим инструментом для защиты своих прав. Ведь теперь не нужно отправлять письма или терять время в очередях на прием".

Детали: Чат-бот является одним из компонентов системы Е-потребитель. Воспользоваться им можно в приложении Telegram по ссылке: @derzhspozhivsluzhba_bot.

Для того, чтобы оставить обращение, нужно указать данные заявителя, выбрать тип обращения (заявление, жалоба, предложение) и изложить суть вопроса. После этого, в зависимости от сути обращения, необходимо ответить на дополнительные вопросы.

К заявлению можно добавлять фото или документы.

По словам заместителя главы Госпродпотребслужбы Анатолия Вовнюка, после завершения тестового периода возможно совершенствование функционала чат-бота.

"Мы хотим, чтобы этот инструмент был удобным, поэтому будем анализировать, насколько активным и эффективным будет его использование", – сказал Вовнюк.

Напомним: 17 февраля Государственная экологическая инспекция запустила телеграмм-бот, через который можно сообщить об экологических нарушениях.