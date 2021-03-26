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Полный локдаун поддерживает только четверть украинцев

Пятница, 26 марта 2021, 11:33
Полный локдаун поддерживает только четверть украинцев

Лишь 26% украинцев поддерживает введение полного локдауна при росте уровня заболеваемости на коронавирус, 68% за карантин в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "68% за введение "жесткого" карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, 26% - за локдаун на всей территории Украины".

Детали: В то же время, 61% украинцев поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста уровня заболеваемости на коронавирус (в начале марта - 56%). 37% - противоположного мнения.

С начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости на коронавирус растет.

Сейчас так считают 68% опрошенных (в начале марта - 37%). 22% считают, что уровень не изменился, только 5% говорят, что он уменьшился.

 

Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" 23-24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019локдаунопрос
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