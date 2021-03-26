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Заседания СНБО в эту пятницу не будет

Пятница, 26 марта 2021, 13:02
Заседания СНБО в эту пятницу не будет

В пятницу 26 марта Совет национальной безопасности и обороны заседать не будет.

Источник: пресс-служба Офиса президента, информированный источник УП, который имеет отношение к процессу подготовки заседания.

Детали: В ОП "Украинской правде" сообщили, что в эту пятницу заседание на Банковой не будет.

В то же время по данным источника УП, в СНБО идет подготовка к следующему заседанию, дата которого еще не определена, прорабатываются документы.

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что заседание Совета собирают раз или два раза в месяц, когда есть необходимость обсудить насущные вопросы. В плановом режиме, пятница - день Совета нацбезопасности и обороны. Предыдущие заседания СНБО имели место 19 и 11 марта, на них вводились санкции. Данилов просил журналистов "не делать китч из заседаний СНБО".

Александр Шумилин, Валентина Романенко, УП

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Темы: СНБО
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