Заседания СНБО в эту пятницу не будет

В пятницу 26 марта Совет национальной безопасности и обороны заседать не будет.

Источник: пресс-служба Офиса президента, информированный источник УП, который имеет отношение к процессу подготовки заседания.

Детали: В ОП "Украинской правде" сообщили, что в эту пятницу заседание на Банковой не будет.

В то же время по данным источника УП, в СНБО идет подготовка к следующему заседанию, дата которого еще не определена, прорабатываются документы.

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что заседание Совета собирают раз или два раза в месяц, когда есть необходимость обсудить насущные вопросы. В плановом режиме, пятница - день Совета нацбезопасности и обороны. Предыдущие заседания СНБО имели место 19 и 11 марта, на них вводились санкции. Данилов просил журналистов "не делать китч из заседаний СНБО".