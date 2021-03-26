"Солнечная" контрабанда: СБУ изъяла 170 кг ювелирных изделий и свыше тонны янтаря

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря: в ходе многоэтапной операции изъято "солнечного камня" на более чем 11 млн грн.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек, в частности, 7-х жителей Ровенской области, которые скупали у местных старателей нелегально добытый янтарь.

Из части приобретенной продукции дельцы изготавливали ювелирные украшения на заказ иностранных клиентов. Для обработки камня они использовали производственные мощности одного из частных предприятий области.

Для нелегального вывоза обработанной продукции за рубеж дельцы использовали "маршруты" через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.

Отмечается, что документировать противоправную деятельность группы правоохранители начали в сентябре 2020 года. За это время установлен контрабандный канал и его организаторы.

Во время обысков по месту жительства и в производственных помещениях участников противоправной деятельности правоохранители обнаружили: почти 1300 кг янтаря различных фракций; более 170 кг готовых изделий; технологическое оборудование для обработки янтаря; компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины наложен арест на изъятое имущество.

Решается вопрос о сообщение подозрений участникам группировки.