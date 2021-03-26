ОП применяет админресурс накануне выборов на Прикарпатье – ОПОРА
В ОПОРЕ расценили разговор Владимира Зеленского с кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Виктором Вирастюком о вакцинации на Прикарпатье как злоупотребление административным ресурсом.
Источник: Гражданская сеть ОПОРА
Дословно: "По результатам беспартийного наблюдения на промежуточных выборах народных депутатов Украины в ОВО №50, №87 ОПОРА констатирует нарушение органами публичной администрации принципа политической нейтральности в интересах кандидатов".
"Привлечение кандидата в народные депутаты Украины до официального мероприятия Офиса Президента Украины, в котором принимали участие Глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах. Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданной преимущества за использование им "связей с органами публичной администрации".
Детали: В ГС отмечают, что кандидат Вирастюк участвовал в совещании в качестве именно Субъектам избирательного процесса. Это говорит о официальное сообщение на сайте ОП, где отмечается о баллотирования Вирастюка на промежуточных выборах народных депутатов.
Значительная часть обсуждения была посвящена освещению позиции кандидата по эффективности противодействия пандемии в области и компенсаций малому бизнесу за карантинные ограничения.
ОПОРА призвала президента и ОП не нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать политическую нейтральность.
Напомним: Через несколько дней, 28 марта, состоятся довыборы в Раду.
В частности, в округе №87, поскольку бывший нардеп "Слуги народа" Зиновий Андрийович от этого округа стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области.
Среди кандидатов - Вирастюк от президентской партии.
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта провел совещание о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы в Ивано-Франковской области, на которую пригласил кандидата в парламент от "Слуги народа" Василия Вирастюка.