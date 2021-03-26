ОП применяет админресурс накануне выборов на Прикарпатье – ОПОРА

В ОПОРЕ расценили разговор Владимира Зеленского с кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Виктором Вирастюком о вакцинации на Прикарпатье как злоупотребление административным ресурсом.

Источник: Гражданская сеть ОПОРА

Дословно: "По результатам беспартийного наблюдения на промежуточных выборах народных депутатов Украины в ОВО №50, №87 ОПОРА констатирует нарушение органами публичной администрации принципа политической нейтральности в интересах кандидатов".

"Привлечение кандидата в народные депутаты Украины до официального мероприятия Офиса Президента Украины, в котором принимали участие Глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах. Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданной преимущества за использование им "связей с органами публичной администрации".

Детали: В ГС отмечают, что кандидат Вирастюк участвовал в совещании в качестве именно Субъектам избирательного процесса. Это говорит о официальное сообщение на сайте ОП, где отмечается о баллотирования Вирастюка на промежуточных выборах народных депутатов.

Значительная часть обсуждения была посвящена освещению позиции кандидата по эффективности противодействия пандемии в области и компенсаций малому бизнесу за карантинные ограничения.

ОПОРА призвала президента и ОП не нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать политическую нейтральность.

Напомним: Через несколько дней, 28 марта, состоятся довыборы в Раду.

В частности, в округе №87, поскольку бывший нардеп "Слуги народа" Зиновий Андрийович от этого округа стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

Среди кандидатов - Вирастюк от президентской партии.

Предыстория: