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Регулятор ЕС одобрил новые площадки для производства вакцин против коронавируса

Пятница, 26 марта 2021, 17:12

Регулятор ЕС в сфере лекарственных средств (ЕМА) заявил в пятницу, что одобрил новые площадки для производства вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca в Нидерландах, Германии и Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Ожидается, что этот шаг должен помочь увеличить объемы поставок вакцин в Европе и ускорить усилия по вакцинации по всему континенту.

Агентство EMA сообщил, что утвердило фабрику в нидерландском Лейдене для производства активного вещества для вакцины AstraZeneca, в результате чего количество таких лицензированных мест производства достигло четырех.

Регулятор также дал разрешение предприятию в немецком Марбурге на производство как активного вещества, так и готовой вакцины, разработанной BioNTech/Pfizer.

На прошлой неделе комитет экспертов EMA рекомендовал новые производственные линии на предприятии в швейцарском Виспи для производства вакцины Moderna.

Кроме того, регулятор дал разрешение на "гибкие условия хранения" вакцины Pfizer/BioNTech

Эти шаги "предназначены для увеличения производственных мощностей и увеличения поставок вакцины на рынок ЕС", заявил регулятор.

Места производства всех вакцин против COVID-19, применяемых в ЕС, должны получить одобрение EMA после нормативной оценки регулятором.

Напомним, 25 марта лидеры стран-членов ЕС на саммите договорились работать над увеличением производства и объемов поставок вакцин.

Темы: ЕСкоронавирусвакцинация


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