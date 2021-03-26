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Украинцев среди жертв столкновения поездов в Египте нет

Пятница, 26 марта 2021, 17:25
Украинцев среди жертв столкновения поездов в Египте нет

В Египте заверили, что граждан Украины нет среди пострадавших при столкновении поездов, в результате которого погибли 32 человека, нет.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter

Прямая речь Николенко: "По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг".

Напомним: По меньшей мере 32 человека погибли и более 60 получили ранения при столкновении двух поездов в центральной части Египта в пятницу.

Украинская правда
Темы: ЕгипетукраинцыМИД
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