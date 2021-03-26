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Более 30 человек погибли от столкновения двух поездов в Египте

Пятница, 26 марта 2021, 14:36
Более 30 человек погибли от столкновения двух поездов в Египте

По меньшей мере 32 человека погибли и более 60 получили ранения при столкновении двух поездов в центральной части Египта в пятницу.

Источник: Aljazeera, Reuters, Egypt Today Magazine

Детали: Причиной аварии стало то, что в одном из поездов кто-то дернул стоп-кран. Поезд резко затормозил, и в него врезался поезд, шедший позади.

 

Трагедия произошла недалеко от города Тахта, расположенного в 365 км южнее столицы Каир.

В службе безопасности страны сообщили, что столкновение произошло не на очень большой скорости. Как результат, два вагона были разбиты, один - перевернулся.

 

По последним данным Egypt Today Magazine, число пострадавших увеличилось до 91 человека.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЕгипетДТПаварияжертвы
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