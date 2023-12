Более 30 человек погибли от столкновения двух поездов в Египте

По меньшей мере 32 человека погибли и более 60 получили ранения при столкновении двух поездов в центральной части Египта в пятницу.

Источник: Aljazeera, Reuters, Egypt Today Magazine

Детали: Причиной аварии стало то, что в одном из поездов кто-то дернул стоп-кран. Поезд резко затормозил, и в него врезался поезд, шедший позади.

Трагедия произошла недалеко от города Тахта, расположенного в 365 км южнее столицы Каир.

В службе безопасности страны сообщили, что столкновение произошло не на очень большой скорости. Как результат, два вагона были разбиты, один - перевернулся.

По последним данным Egypt Today Magazine, число пострадавших увеличилось до 91 человека.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5