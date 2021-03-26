Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Более 30 человек погибли от столкновения двух поездов в Египте

Пятница, 26 марта 2021, 15:36

По меньшей мере 32 человека погибли и более 60 получили ранения при столкновении двух поездов в центральной части Египта в пятницу.

Источник: Aljazeera, Reuters, Egypt Today Magazine

Детали: Причиной аварии стало то, что в одном из поездов кто-то дернул стоп-кран. Поезд резко затормозил, и в него врезался поезд, шедший позади.

 

Трагедия произошла недалеко от города Тахта, расположенного в 365 км южнее столицы Каир.

В службе безопасности страны сообщили, что столкновение произошло не на очень большой скорости. Как результат, два вагона были разбиты, один - перевернулся.

 

По последним данным Egypt Today Magazine, число пострадавших увеличилось до 91 человека.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЕгипетДТПаварияжертвы


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Тернополе решили усилить карантин

Регион Италии купит российскую вакцину "Спутник V"

фотоУ Зеленского объяснили появление поврежденных дверей ОП в студии "1+1"

Семенченко пришел в СБУ: Не собираюсь "заворачиваться в пледик"

В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос

Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла

Все новости...
Египет
Туристический автобус в Египте попал в ДТП: пострадали украинцы
Египет ужесточил требования к тестам на COVID для туристов из Украины
Возле Шарм-эль-Шейха разбился вертолет с американскими военными
Последние новости
16:29
Хмельницкий усилил карантин
16:24
видеоЗа похищенного юношу требовали миллион долларов: полиция задержала банду в центре Киева
16:23
Украинка станет одной из первых женщин-арбитров, которые будут судить матчи чемпионата мира среди мужчин
16:09
Правительство Болгарии разрешило открыть гипермаркеты, а через 5 часов отменило решение
16:02
ОП применяет админресурс накануне выборов на Прикарпатье – ОПОРА
15:55
"Электротяжмаш" может получить заказ на более 50 миллионов долларов
15:44
Министр реинтеграции Резников задекларировал почти 10,5 млн зарплаты
15:41
Российские хакеры осуществили атаку против депутатов Бундестага – СМИ
15:36
Видео, фотоБолее 30 человек погибли от столкновения двух поездов в Египте
15:27
Xiaomi будет производить электрокары под своим брендом – СМИ
Все новости...