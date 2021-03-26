Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посол Британии призвала РФ к прекращению огня после гибели 4 украинских военных

Пятница, 26 марта 2021, 19:21

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе после гибели в пятницу четырех украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посла в Twitter.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь - это уже много", - написала Симмонс.

Напомним, 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Отмечается, что оккупанты произвели обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



powered by lun.ua
Главное сегодня

"Агента" Шевченко арестовали на 2 месяца с альтернативой залога

фотоВ Киеве задержан ревизор-инспектор: подозрение в рекордной взятке

Обострение на Донбассе: Украинская делегация ТКГ срочно собирается на заседание

"Светает и темнеет, независимо от законов": Стефанчук лоббирует отмену перевода часов

Дело Шеремета: суд заявляет о вмешательстве в деятельность

На Донбассе обострение: погибли 4 военных

Все новости...
Последние новости
19:34
Официальный курс гривна укрепилась к евро
19:21
Посол Британии призвала РФ к прекращению огня после гибели 4 украинских военных
19:10
Посол ЕС в Украине сделал прививку вакциной AstraZeneca
19:07
Минэкономики объявило конкурс на директора "Укрспирта"
19:06
В Беларуси запретили книгу о Донбассе за "пропаганду исключительности"
18:47
НБУ на этой неделе не совершал интервенций на межбанке
18:39
Экс-лидер Шотландии создал партию, которая будет добиваться независимости от Британии
18:31
За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела – штаб
18:26
Правительство рассматривает отмену НДС на внутренние рейсы для поддержки авиаотрасли
18:25
Украинцев среди жертв столкновения поездов в Египте нет
Все новости...