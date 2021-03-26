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МИД: некоторые страны в ОБСЕ блокируют продлении мандата миссии на Донбассе

Пятница, 26 марта 2021, 22:04

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемым, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министерства.

"В случае недостижения консенсуса о продлении мандата, свертывание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации. Незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации", - говорится в заявлении.

Нынешний мандат миссии истекает 31 марта. В МИД подчеркнули, что уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнения безопасности положений Минских соглашений и договоренностей Нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии. Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине", - говорится в заявлении.

Напомним, 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Отмечается, что оккупанты произвели обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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