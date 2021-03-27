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Не соучастница: Франция пришла к выводу о своей роли в геноциде в Руанде

Суббота, 27 марта 2021, 02:25
Не соучастница: Франция пришла к выводу о своей роли в геноциде в Руанде
elysee.fr

Франция несет бремя "тяжелой и проклятой ответственности" в геноциде в Руанде, но не является его соучастником - к такому выводу пришла специальная комиссия, созданная президентом Эммануэлем Макроном для выяснения роли страны во время геноцида.

Источник: The Guardian

Детали: Специалисты спецкомиссии два года изучали архивы для выяснения роли Франции в геноциде, однако свидетельств о соучастии не было обнаружено.

В то же время, опубликованный комиссией 1200-страничный отчет подтверждает обвинения в том, что Франция не сделала достаточно усилий для прекращения убийств.

Дословно вывод комиссии: "Тем не менее, длительное время Франция была связана с режимом, поощряющим расистские расправы. Она оставалась слепой насчет подготовки геноцида наиболее радикальными элементами этого режима".

Детали: Правительство Руанды поприветствовало выпуск отчета как "важный шаг к общему пониманию роли Франции в геноциде" и заявило, что в ближайшие недели опубликует собственное исследование.

Предыстория:

  • К геноциду в Руанде привела авиакатастрофа 6 апреля 1994 года самолета, в котором летели президент Руанды Жувеналь Хабьяримана и президент Бурунди Сиприен Нтариамира. Погибший президент Руанды принадлежал к господствующей этнической группе хуту. Военные из числа хуту обвинили в катастрофе меньшинство тутси. После этого в стране прошли этнические чистки.
  • В течение ста дней представители народа хуту убили около 800 тысяч представителей народа тутси.
  • Руанда выдвигала обвинения в адрес Франции в соучастии в совершении геноцида и в поддержке правительства, который был сформирован представителями хуту, а также в оказании помощи преступникам во время их бегства.
  • Франция эти обвинения в свой адрес отвергала.

Темы: Франция
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