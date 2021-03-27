Не соучастница: Франция пришла к выводу о своей роли в геноциде в Руанде

Франция несет бремя "тяжелой и проклятой ответственности" в геноциде в Руанде, но не является его соучастником - к такому выводу пришла специальная комиссия, созданная президентом Эммануэлем Макроном для выяснения роли страны во время геноцида.

Источник: The Guardian

Детали: Специалисты спецкомиссии два года изучали архивы для выяснения роли Франции в геноциде, однако свидетельств о соучастии не было обнаружено.

В то же время, опубликованный комиссией 1200-страничный отчет подтверждает обвинения в том, что Франция не сделала достаточно усилий для прекращения убийств.

Дословно вывод комиссии: "Тем не менее, длительное время Франция была связана с режимом, поощряющим расистские расправы. Она оставалась слепой насчет подготовки геноцида наиболее радикальными элементами этого режима".

Детали: Правительство Руанды поприветствовало выпуск отчета как "важный шаг к общему пониманию роли Франции в геноциде" и заявило, что в ближайшие недели опубликует собственное исследование.

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