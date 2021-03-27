Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые случаи COVID-19: Украина - в первой десятке

Суббота, 27 марта 2021, 03:24
Новые случаи COVID-19: Украина - в первой десятке
AA.COM.TR

За сутки 25 марта в мире обнаружили 630 099 больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 82 558 случаев - в Бразилии, 76 976 - в США, 62 291 - в Индии.

В первую пятерку стран по новому количеству случаев также попали Франция - 41 869 заражений, и Польша, где 35 143 больных.

Украина находится на 9 месте в мире (18 132 заражений), между Германией (21 872) и Аргентиной (12 936).

Умерли за сутки 11558 человек, за время пандемии - более 2,7 млн.

102 млн человек выздоровели. 21,7 млн - болеют.

Всего в мире за время пандемии зарегистрировали более 126,6 млн случаев COVID-19.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: За сутки 25 марта в Украине COVID-19 подтвердили 18 132 людям. Госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациента. Выздоровели 7138 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: