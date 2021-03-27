Новые случаи COVID-19: Украина - в первой десятке
За сутки 25 марта в мире обнаружили 630 099 больных COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, 82 558 случаев - в Бразилии, 76 976 - в США, 62 291 - в Индии.
В первую пятерку стран по новому количеству случаев также попали Франция - 41 869 заражений, и Польша, где 35 143 больных.
Украина находится на 9 месте в мире (18 132 заражений), между Германией (21 872) и Аргентиной (12 936).
Умерли за сутки 11558 человек, за время пандемии - более 2,7 млн.
102 млн человек выздоровели. 21,7 млн - болеют.
Всего в мире за время пандемии зарегистрировали более 126,6 млн случаев COVID-19.
Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП
Напомним: За сутки 25 марта в Украине COVID-19 подтвердили 18 132 людям. Госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациента. Выздоровели 7138 человек.