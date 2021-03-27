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Новые случаи COVID-19: Украина - в первой десятке

Суббота, 27 марта 2021, 04:24
AA.COM.TR

За сутки 25 марта в мире обнаружили 630 099 больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, 82 558 случаев - в Бразилии, 76 976 - в США, 62 291 - в Индии.

В первую пятерку стран по новому количеству случаев также попали Франция - 41 869 заражений, и Польша, где 35 143 больных.

Украина находится на 9 месте в мире (18 132 заражений), между Германией (21 872) и Аргентиной (12 936).

Умерли за сутки 11558 человек, за время пандемии - более 2,7 млн.

102 млн человек выздоровели. 21,7 млн - болеют.

Всего в мире за время пандемии зарегистрировали более 126,6 млн случаев COVID-19.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: За сутки 25 марта в Украине COVID-19 подтвердили 18 132 людям. Госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациента. Выздоровели 7138 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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