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На Прикарпатье ослабили карантин

Суббота, 27 марта 2021, 04:30
На Прикарпатье ослабили карантин

С 29 марта на Ивано-Франковщине ослабят карантин - в школах и детсадах.

Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук в Facebook, протокол заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС

Детали: Отмечается, что комиссия решила возобновить учебный процесс в учреждениях дошкольного образования и для учеников 1-4 классов общеобразовательных школ, при условиях:

  • Персонал учреждений должен передвигаться в масках или респираторах, с обязательным температурным скринингом;
  • Оборудованы места с антисептиком;
  • Есть информационные материалы о противоэпидемических мероприятиях;
  • Нанесена разметка для физической дистанции.

Решение комиссии действует с 29 марта - для дошкольных учреждений, и с 5 апреля - для школьников.

По словам Бойчука, показатели эпидситуации на Прикарпатье пока соответствуют критериям "красной" зоны, поэтому область пока не может перейти в "оранжевую".

До окончательной стабилизации ситуации отменять ограничения, влияющие на эпидемическую ситуацию, в частности проведение массовых мероприятий и концентрация людей в транспорте - нельзя.

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Напомним: 25 марта на Ивано-Франковщине зафиксировали 402 случая COVID-19. 22 случая - летальные.

Темы: коронавирускарантинИвано-Франковская область
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