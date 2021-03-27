Британия и ЕС готовы заключить соглашение о вакцинах — The Times

Великая Британия и Евросоюз могут заключить соглашение о вакцинах против COVID-19 на этих выходных.

Источник: The Times, Reuters

Детали: В соответствии с соглашением, ЕС не будет запрещать экспорт вакцин производства Pfizer-BioNTech в Великобританию.

В свою очередь британское правительство откажется от некоторых долгосрочных поставок вакцины Oxford-AstraZeneca, которая должна экспортироваться из Нидерландов.

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