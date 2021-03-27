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Британия и ЕС готовы заключить соглашение о вакцинах — The Times

Суббота, 27 марта 2021, 06:22
ARAB NEWS

Великая Британия и Евросоюз могут заключить соглашение о вакцинах против COVID-19 на этих выходных.

Источник: The Times, Reuters

Детали: В соответствии с соглашением, ЕС не будет запрещать экспорт вакцин производства Pfizer-BioNTech в Великобританию.

В свою очередь британское правительство откажется от некоторых долгосрочных поставок вакцины Oxford-AstraZeneca, которая должна экспортироваться из Нидерландов.

Предыстория:

  • В январе в ЕС ввели схему разрешения на экспорт. ЕС поручил таможенным органам блокировать весь экспорт вакцин против COVID-19 в примерно 100 стран мира, если только они не получат разрешения на экспорт от национальных правительств ЕС. Ограничения в основном касаются богатых стран, таких как Великобритания, США, Канада и Австралия, которые импортировали дозы из ЕС. Сначала эта схема действовала до конца марта, но впоследствии была продлена до конца июня.
  • В конце марта президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что ЕС может ограничить экспорт вакцин в страны с более высоким процентом вакцинации населения, которые при этом не делятся собственными вакцинами, чтобы страны ЕС не страдали от дефицита. Речь шла прежде всего о Великобритании, которая является "направлением №1" для экспорта произведенных в ЕС вакцин. В Британии раскритиковали эти слова как угрозу.
  • Впоследствии стало известно, что Нидерланды готовы заблокировать поставки вакцины AstraZeneca, если Великобритания не согласится на сделки по более справедливому обмену вакцинами с ЕС.
  • 24 марта ЕС ужесточил механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин, добавив в него критерии взаимности и пропорциональности. Будет учитываться то, ограничивает ли страна назначения экспорт вакцин или компонентов для их производства, производимых на ее территории, и эпидситуация в стране назначения и доступность вакцины.
  • По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок.

Темы: ВеликобританияЕСкоронавирус


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