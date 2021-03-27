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В больницах Украины 43,5 тысячи пациентов с COVID, Польши – 26,5 тысяч

Суббота, 27 марта 2021, 13:45

На данный момент в больницах Украины находится 43 585 пациентов с COVID-19.

Источник: главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Детали: Всего в Украине для оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью развернуто 74 927 коек, из которых 64 143 обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии.

В то же время в Польше, где два последних дня количество выявленных случаев на уровне 35 тысяч, для госпитализации больных отведено 35 444 коек (занято 26 511), отметил Ляшко.

Он сообщил, что в субботу представители Минздрава провели оперативное совещание с коллегами из ГСЧС, основным вопросом которого было развертывание и эксплуатация мобильного госпиталя.

Дословно: "Дополнительно обсудили изменение дислокации госпиталя, поскольку ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано-Франковской области стабилизировалась. В то же время отмечаем рост количества госпитализации в соседних областях и на юге страны".

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравПольша


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