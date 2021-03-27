Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет

Суббота, 27 марта 2021, 19:28
Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет

В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В частности, в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования России осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Дословно: "Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
война
Защитники продвинулись на юг от Бахмута, закрепляются на новых рубежах на Запорожье – Маляр
Путин о вступлении Украины в НАТО: Ничего хорошего, это не повысит безопасность Киева
Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: