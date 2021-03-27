Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет

В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В частности, в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования России осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Дословно: "Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников".