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В Сербии начали вакцинировать иностранцев

Суббота, 27 марта 2021, 21:56
В Сербии начали вакцинировать иностранцев

В столицу Сербии Белград в субботу, 27 марта, съехались тысячи граждан соседних стран, готовых вакцинироваться от коронавируса.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP

Детали: Власти Сербии объявили, что предоставят возможность бесплатно вакцинироваться тем лицам, которые приедут из соседних стран на этих выходных.

После обнародования этой информации перед главным центром вакцинации в сербской столице образовались длинные очереди преимущественно из граждан Боснии, Черногории и Северной Македонии.

Некоторые иностранцы готовые сделать прививку, приехали целыми семьями.

Как отмечает AP, критики сербского президента Александра Вучича пытаются объяснить такой шаг властей тем, что Вучич хочет таким образом расшитить влияние в регионе.

Другие же говорят, что у вакцины AstraZeneca, которой вакцинируют иностранцев, якобы истекает срок годности, поэтому она должна быть использована как можно быстрее. Официальных подтверждений этой версии нет.

При этом в Сербии, в отличие от ее балканских соседей, кампания по массовой вакцинации проходит достаточно успешно: страна имеет один из самых высоких показателей прививок в Европе, главным образом благодаря большим закупкам китайской вакцины Sinopharm и российской вакцины Sputnik V. При этом в стране также используются вакцины от BioNTech/Pfizer и AstraZeneca.

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Темы: Сербиявакцинациякоронавирус
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