Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Война на Донбассе: в течение ночи гибридные войска РФ трижды открывали огонь

Воскресенье, 28 марта 2021, 09:06

Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня, с начала суток они совершили 3 обстрела позиций подразделений Объединенных сил.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: По состоянию на 7 утра зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что потерь в рядах ВСУ нет, и украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции и соблюдают режим прекращения огня.

Также в сводке указана информация об обстрелах в субботу, 27 марта: за прошедшие сутки было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

По позициям украинских бойцов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Авдеевки захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.

Дословно: "К тому же, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Евросоюз перевел часы, 8 стран перешли на "московское время"

За сутки в Украине обнаружили еще 12 тысяч заражений Covid, 203 человека умерли

В двух областях в воскресенье проходят довыборы в Раду

Главные новости субботы и ночи: "отдых" Тупицкого, новые карантинные зоны

"Организация": Cтепанов объяснил, почему Украина вдвое отстает от плана вакцинации

Резников: Россиян, которые незаконно переехали в Крым — выдворят

Все новости...
война
Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет
Одним из убитых на Донбассе был подполковник ВСУ
Зеленский обсудит с Макроном, Меркель и Путиным обострения на Донбассе
Последние новости
10:34
В Испании провели коронавирусный "тест" с помощью концерта со зрителями
09:47
Евросоюз перевел часы, 8 стран перешли на "московское время"
09:27
Коронавирус: количество привитых в Украине приближается к 200 тысячам
09:06
Война на Донбассе: в течение ночи гибридные войска РФ трижды открывали огонь
08:37
За сутки в Украине обнаружили еще 12 тысяч заражений Covid, 203 человека умерли
08:31
картаПогода: на Украину надвигается холодный атмосферный фронт
08:10
В двух областях в воскресенье проходят довыборы в Раду
08:00
Главные новости субботы и ночи: "отдых" Тупицкого, новые карантинные зоны
07:10
США о санкциях Китая: "Беспочвенные"
06:15
В США вакцинировали треть населения
Все новости...