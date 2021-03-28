Война на Донбассе: в течение ночи гибридные войска РФ трижды открывали огонь

Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня, с начала суток они совершили 3 обстрела позиций подразделений Объединенных сил.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: По состоянию на 7 утра зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что потерь в рядах ВСУ нет, и украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции и соблюдают режим прекращения огня.

Также в сводке указана информация об обстрелах в субботу, 27 марта: за прошедшие сутки было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

По позициям украинских бойцов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Авдеевки захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.

Дословно: "К тому же, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ".