Война на Донбассе: в течение ночи гибридные войска РФ трижды открывали огонь
Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня, с начала суток они совершили 3 обстрела позиций подразделений Объединенных сил.
Источник: утренняя сводка штаба ООС
Детали: По состоянию на 7 утра зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе добавили, что потерь в рядах ВСУ нет, и украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции и соблюдают режим прекращения огня.
Также в сводке указана информация об обстрелах в субботу, 27 марта: за прошедшие сутки было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.
По позициям украинских бойцов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Авдеевки захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.
Дословно: "К тому же, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ".