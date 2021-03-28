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Выборы в Раду на двух округах: ЦИК обнародовала явку на 12:00

Воскресенье, 28 марта 2021, 13:51
Фото: Рух "Чесно"

В воскресенье, 28 марта, в округах №50 и №87 происходят промежуточные выборы в Верховную Раду, явка на которых достаточно низкая.

Источник: сообщение ЦИК

Детали: В ЦИК поступила предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00.

Так, к 12:00 явка на Франковщине составляет 7,71%, на Донетчине - 8,2%.

В ЦИК добавили, что голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.

 

Напомним:

  • В округе №50 в Донецкой области голосование проходит среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках, включая часть Краматорского района и часть Покровского района.
  • В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходит на 117 избирательных участках, включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование прохоит среди 14 кандидатов.
  • Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий 16 марта сняла свою кандидатуру в пользу другого кандидата.
  • Кандидат от ОПЗЖ на промежуточных выборах в Верховную Раду на 50-м округе Артем Марчевский снял свою кандидатуру и подал в ЦИК соответствующее заявление 15 марта.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная РадаДонецкая областьИвано-Франковская область


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