Выборы в Раду на двух округах: ЦИК обнародовала явку на 12:00

В воскресенье, 28 марта, в округах №50 и №87 происходят промежуточные выборы в Верховную Раду, явка на которых достаточно низкая.

Источник: сообщение ЦИК

Детали: В ЦИК поступила предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00.

Так, к 12:00 явка на Франковщине составляет 7,71%, на Донетчине - 8,2%.

В ЦИК добавили, что голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.

Напомним: