Выборы в Раду на двух округах: ЦИК обнародовала явку на 12:00
Воскресенье, 28 марта 2021, 13:51
В воскресенье, 28 марта, в округах №50 и №87 происходят промежуточные выборы в Верховную Раду, явка на которых достаточно низкая.
Источник: сообщение ЦИК
Детали: В ЦИК поступила предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00.
Так, к 12:00 явка на Франковщине составляет 7,71%, на Донетчине - 8,2%.
В ЦИК добавили, что голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.
Напомним:
- В округе №50 в Донецкой области голосование проходит среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках, включая часть Краматорского района и часть Покровского района.
- В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходит на 117 избирательных участках, включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование прохоит среди 14 кандидатов.
- Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий 16 марта сняла свою кандидатуру в пользу другого кандидата.
- Кандидат от ОПЗЖ на промежуточных выборах в Верховную Раду на 50-м округе Артем Марчевский снял свою кандидатуру и подал в ЦИК соответствующее заявление 15 марта.
Украинская правда