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Маруся Звиробий снялась с выборов в пользу кандидата от ВО "Свобода"

Вторник, 16 марта 2021, 12:37

Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий-Беленькая заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

Источник: пресс-центр "ЕС"

Прямая речь: "Понимая, что своим противостояния мы с Кошулинским можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду. Я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил: Украина прежде всего - это инструкция к исполнению, а не просто лозунг".

Детали: Звиробий-Беленькая говорит, что "Европейская солидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию.

ВО "Свобода" уже поприветствовало заявление "Европейской солидарности" и ее кандидата в 87 избирательном избирательном округе.

Дополнительно: По результатам февральского опроса социологической группы "Рейтинг", среди кандидатов в 87 округе лидирует приближенный к олигарху Коломойскому экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко (выдвигается от партии "За майбутнє"), которого поддерживают 42,8% тех, кто определился и взял бы участие голосовании. Руслана Кошулинского поддерживают 21,4%, Василия Вирастюкв от "Слуги народа" - 15,8%.

Рейтинг Маруси Звиробий - 8,1%.

 

Предыстория:

  • Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.
  • Бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надвирна Ивано-Франковской области. 
  • В ОВО № 87 в Ивано-Франковской области ЦИК зарегистрировал - 15 кандидатов: Михаила Ноняка, Александра Леонидовича Шевченко, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревореза, Марию Желоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

Украинская правда
Темы: виборыИвано-Франковская область


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