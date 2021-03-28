На Донбассе хотят создать "пояс успешности" – Резников

Для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей будут привлечены четыре источника финансирования, а конечной целью является создание "пояса успешности" на Донбассе.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Дом"

Детали: Министр сообщил, что на ликвидацию последствий российской агрессии на Донбассе необходимо 21 млрд долларов. Эти расчеты основаны на исследовании Венского международного института экономики.

Правительство рассматривает четыре источника финансирования восстановления территорий, затронутых войной: собственный бюджет, донорская помощь, внешние кредиты и инвестиции.

Привлекать инвесторов будут для реализации главной идеи – создать "пояс успешности" на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей.

Прямая речь: "Денег в мире сегодня много, дешевых. Люди ищут, куда их вложить. Конечно, скажете вы, а зачем ему идти в рискованную часть Донецкой или Луганской областей, когда он может вложиться в Словакии, Чехии, Польше. Может. И делает. Но если мы предложим более льготные и успешные условия, то тем, кто занимается рисковым капиталом, они зайдут. Потому что в более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности".

Больше деталей: По словам Резникова, задача правительства – создать условия, которые привлекут инвесторов.

В частности, он подчеркнул, что инвестиции должны быть застрахованы от военных и политических рисков. В связи с этим есть идея создания страхового фонда, который будет наполняться как из государственных денег, так и из денег западных доноров.

По словам вице-премьера, ставка будет делаться на малый и средний бизнес.

Сначала идею по созданию "пояса успешности" будут воплощать на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. А по возвращении в состав Украины временно оккупированных территорий, проект реализуется и на остальной части Донбасса.

Резников добавил, что правительство уже утвердило концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, и на ее основании сейчас формируется стратегия, "и финалом будет пакет законопроектов в парламенте".